اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها المختصة تمكنت من استخراج 4 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة، وذلك خلال أعمال بحث وتنقيب نفذت بتكليف من مكتب النائب العام وبتوجيهات من رئيس الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن عمليات البحث شملت عددًا من المواقع داخل المدينة، عقب الاشتباه بوجود أماكن يُحتمل أن تحتوي على رفات بشرية، حيث جرى تنفيذ 987 حقلًا تجريبيًا في موقع المشروع الزراعي (5 كيلو) غرب ترهونة، ما أسفر عن اكتشاف المقبرة الجماعية.

وبينت أن الفرق المختصة من إدارتي البحث عن الرفات والطب الشرعي باشرت استخراج الجثامين وتهيئتها لنقلها إلى مقر الهيئة، من أجل استكمال الفحوصات الفنية وأخذ العينات اللازمة، تمهيدًا لمطابقتها مع قاعدة بيانات الأهالي لتحديد الهويات.

وأكدت الهيئة استمرار أعمال البحث والاستكشاف داخل الموقع وفق الخطط المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نتائج جديدة.

هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات جهودًا مكثفة من الجهات المختصة في ملف المفقودين، لا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، حيث يتم تنفيذ عمليات تنقيب منظمة للكشف عن المقابر الجماعية وجمع الرفات، وإخضاعها للفحوصات الجنائية بهدف تحديد الهويات وإغلاق ملفات المفقودين بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية.