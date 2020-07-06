اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة، استخرجت جثثين أخريين من موقع جديد بالمدينة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية واصلت أعمالها بمدينة ترهونة أمس الأحد، بموقع جديد بمنطقة سوق الجمعة المصابحة بالمدينة، وذلك بعد ورود بلاغ عن وجود موقع جديد بمنطقة سوق الجمعة.

وتوجه الفريق إلى المكان المبلغ عنه وتم البحث بالموقع وفق المعايير المعتمدة علميا باستخدام آلية الحفر الطبقي بمسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية، وعلى أعماق متفاوتة وتحت إشراف مباشر من الأطباء الشرعيين، وتم العثور على جثثين مجهولتي الهوية بكامل هيئتهما أحداهما بملابس عسكرية والأخرى بملابس مدنية.

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة لا زالت تواصل أعمال البحث و الاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية.

اللجنة المختصة #بالمقابر_الجماعية_بترهونة تواصل اعمالها و تستخرج جثثين اخريين من موقع جديد بالمدينة واصلت اللجنة… Gepostet von ‎وزارة العدل – Ministry of Justice Libya‎ am Montag, 6. Juli 2020

وفي وقت سابق، قال الدكتور كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن فرق الهيئة انتشلت اليوم 6 جثث من المقابر الجماعية في ترهونة ليصل إجمالي عدد الجثث 30 جثة تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في ترهونة منذ أن بدأت الهيئة العمل في ترهونة.

وأشار إلى أن إجمالي الجثث التي تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة بلغ 219 جثة وعدد من الرفات والأشلاء.