اكتشاف مقبرة جماعية في «سرت»

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، “عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في “حي الكامبو بالجيزة البحرية”، بمدينة سرت.

وقالت الهيئة في بيان لها: “تمكنت فرق البحث من استخراج 24 جثة مجهولة الهوية من المقبرة الجماعية، بالإضافة إلى الجثث المستخرجة من المقبرة، انتشلت 17 جثة أخرى من المباني المهدمة داخل حي الكامبو، مع أخذ عينات الحمض النووي لجميع الجثث (59 جثة) للمساعدة في التعرف على هوياتهم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والشرعية، دفن رفات الجثامين المستخرجة في مقبرة أبورويلة بمدينة سرت”.

وأكد الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبدالعزيز الجعفري، على “أهمية هذه الاكتشافات في مساعدة أسر المفقودين على معرفة مصير أحبائهم، وإغلاق ملفات الماضي الأليم، مشددا على ضرورة استمرار عمليات البحث عن المفقودين في جميع أنحاء ليبيا، وتقديم الجناة للعدالة”، بحسب وكالة”وال”.

هذا و”تأتي عملية اكتشاف هذه المقبرة الجماعية ضمن جهود الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين للكشف عن مصير المئات من الأشخاص الذين فقدوا خلال النزاعات المسلحة في ليبيا، خاصةً في مدينة سرت التي كانت معقلا لتنظيم “داعش الإرهابي” لعدة سنوات”.

كما “سبق للهيئة أن عثرت على مقابر جماعية أخرى في سرت، وانتشلت 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في أكتوبر 2022، كما عثر عمال بناء على 12 جثة مجهولة الهوية في وسط المدينة في نوفمبر 2021”.

اكتشاف مقبرة جماعية بحي الجيزة البحرية بسرت تحوي 24 جثمانا مجهول الهوية قامت الفرق المختصة بالهيئة العامة للبحث والتعرف… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤