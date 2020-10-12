اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن مقبرتين جماعيتين جديدتين بمشروع الربط بمدينة ترهونة، صباح اليوم الاثنين.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن فرق البحث عثرت في إحدى المقبرتين على رفات 4 بينما لايزال العمل جاريا بالمقبرة الثانية.

يأتي ذلك في حين، تم استخراج جثة مجهولة الهوية بترهونة في الـ4 من أكتوبر الجاري، وقد وجدت موضوعة داخل كيس أعلاف ومدفونة بمنطقة البطن على طريق النهر بمدينة ترهونة.

كما استخرجت في 27 سبتمبر الجاري الفرق المعنية رفات من داخل خزان مياه في وسط مدينة ترهونة، وذلك بعد ورود بلاغ بوجود جثة مجهولة الهوية داخل ماجن قرب محطة وقود غنيوة.

وبلغ عدد الجثث التي عثر عليها في مناطق جنوب طرابلس ومدينة ترهونة منذ فرار عناصر حفتر منها 244، وجرى التعرف على هوية جثة واحدة منها الأيام الماضية.