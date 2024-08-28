اكتشاف نفطي جديد في مصر

أعلنت مصر عن اكتشاف نفطي جديد في منطقة “غرب فيوبس -1″، بمنطقة “تنمية كلابشة” في الصحراء الغربية.

وقالت شركة خالدة للبترول، القائمة بأعمال شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول: “جرى عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب، وأثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم”.

هذا وكانت وزارة البترول في مصر طرحت مزايدة عالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز لعام 2024، وتخطط مصر لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من 2025 بمساعدة شركاء دوليين.