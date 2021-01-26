اكتمال تدريب 1300 عسكري من قوات «الوفاق» بإشراف تركي

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، إنهم مستمرون في البرامج التدريبية التي ينظمونها مع الحليف التركي ويشرف على تنفيذها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.

وأشار الوزير في تصريحات له، إلى أن 1300 من أفراد الجيش التابع لحكومة الوفاق يكملون تدريبات قدمتها لهم القوات المسلحة التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا، بهدف الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

ولفت إلى أن التدريبات تضمنت برامج متخصصة لرفع مستوى أفراد الجيش التابع لحكومة الوفاق إلى للمعايير الدولية في 18 برنامجاً مختلفاً من ضمنها مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام.

ونوه النمروش إلى أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا.

كما تتواصل في الأكاديميات العسكرية التركية البرامج التدريبية لجزء من الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم في الكلية العسكرية التي قصفها الطيران المسيّر الإماراتي الداعم لحفتر.

وعاد نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.