اكتمال عقد المتأهلين لـ«كأس أمم إفريقيا» في المغرب

اكتملت قائمة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب، بوصول آخر ثلاثة منتخبات وهي بوتسوانا وموزمبيق وتنزانيا إلى نهائيات بطولة القارة السمراء.

وستقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وشهدت تصفيات البطولة بلوغ 6 منتخبات عربية وهي: المغرب صاحب الضيافة، إلى جانب كل من مصر والسودان والجزائر وتونس وجزر القمر، بينما فشل كل من ليبيا ومنتخب موريتانيا في العبور إلى نهائيات البطولة الإفريقية.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم “المغرب 2025”:

المجموعة الأولى (A): جزر القمر وتونس

المجموعة الثانية (B): المغرب والغابون

المجموعة الثالثة (C): مصر وبوتسوانا

المجموعة الرابعة (D): نيجيريا وبنين

المجموعة الخامسة (E): الجزائر وغينيا الاستوائية

المجموعة السادسة (F): أنغولا والسودان

المجموعة السابعة (G): زامبيا وكوت ديفوار

المجموعة الثامنة (H): الكونغو الديمقراطية وتنزانيا

المجموعة التاسعة (I): مالي وموزمبيق

المجموعة العاشرة (J): الكاميرون وزيمبابوي

المجموعة الحادية عشرة (K): جنوب أفريقيا وأوغندا

المجموعة الثانية عشرة (L): السنغال وبوركينا فاسو.