اكتمال وصول حجاج ليبيا إلى الأراضي المقدسة واستعدادات مكثفة لـ«عرفات»

أعلن المتحدث باسم بعثة حجاج ليبيا، عن اكتمال وصول جميع أفواج الحجاج الليبيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج عام 1446 هـ، وذلك بوصول آخر رحلة قادمة من مطار بنغازي إلى مطار جدة، ومنها إلى مقار السكن في مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث أن الرحلات سارت وفق الخطط المعدّة مسبقًا، باستثناء بعض التعديلات الطارئة التي شملت تأخيرًا محدودًا في بعض الرحلات، أو تحويل وجهتها من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي، مؤكداً أن جميع الحجاج قد وصلوا بسلام إلى الأراضي المقدسة.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، طمأنت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة الحج الليبية المواطنين بأن الحجاج الليبيين يتمتعون بصحة جيدة ولله الحمد، وقد سُجّلت أول حالة وفاة لحاج ليبي يوم أمس، وهو المرحوم محمد صالح الكرسي من بلدية أجلِيدة وتنسيقية حي الأندلس، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وأضافت: تتقدم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وكافة العاملين بها، بأحر التعازي إلى أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله في عداد حجاج بيت الله الحرام وأن يرحمه رحمة واسعة.

كما أعلنت البعثة عن انطلاق المرحلة التالية من موسم الحج، والمتمثلة في بدء التفويج إلى مشعر منى يوم الثامن من ذو الحجة، يوم التروية، تمهيداً للتصعيد إلى عرفات.

وأكدت الاستعداد الكامل في مشعري منى وعرفات لاستقبال الحجاج الليبيين، مشيرة إلى أن الجهود اللوجستية والتنظيمية مستمرة لضمان سلاسة وراحة ضيوف الرحمن.

وفي ختام البيان، دعا المتحدث الله عز وجل أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم على أكمل وجه، وأن يتقبل منهم حجهم.

كلمة المتحدث باسم بعثة حجاج ليبيا بشأن اكتمال وصول أفواج الحجاج. #الهيئة_العامة_لشؤون_الحج_والعمرة_ليبيا #رحلةٌ_وشوق #حج_1446 تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في السبت، ٣١ مايو ٢٠٢٥