الآلاف يُؤدون صلاة الجمعة ووقفة مناهضة للتطبيع في الأقصى المُبارك

أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لوقفات مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، نظم “حزب التحرير” وقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى المُبارك وأبواب المسجد.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن المعتقلين هم: رامي الفاخوري، جهاد قوس، ابراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب.

يأتي ذلك في حين، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، في وقت تعالت فيه دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، عشية “رأس السنة العبرية”، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 124 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى كما رافقت جولات المستوطنين المقتحمين للمسجد.

ودعت منظمات “الهيكل المزعوم” خلال الأيام السابقة لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وعشية الأعياد اليهودية بدأت مخابرات الاحتلال، خلال اليومين الماضيين، بإبعاد الشبان عن الأقصى المُبارك، وفقاً لوكالة “معا” الفلسطينية.