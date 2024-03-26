«الأبو» تبحث عن مقر ل «البنك الإفريقي للطاقة»

عقدت اللجنة المكلفة من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط “الأبو” لاختيار دولة مضيفة لاستضافة مقر البنك الإفريقي للطاقة، من بين الدول التي أبدت استعدادها لاستضافة المقر اجتماعها الثالث برئاسة وزير النفط والغاز بحكومــة الوحــدة الوطنيــة م. محمد إمحمد عون رئيس اللجنة عبر الدائرة المغلقة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مخاطبة كُلٍّ من دولة غانا ونيجيريا، بشأن التنسيق لزيارة المقر المقترح منهم لاستضافة البنك الأفريقي للطاقة، وذلك لتطابق المعايير والأسس التي حددتها اللجنة لاختيار دولة المقر.

وتقدم وزير النفط والغاز بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المجتمعين، وللأمانة العامة للمنظمة (الأبو) على المشاركة الجادة والملاحظات القيمة.