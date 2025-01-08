أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن “الغرفة الفرعية- الأبيار، التابعة لغرفة انضباط الشارع العام، أطلقت حملة أمنية مكثفة، تهدف إلى ضبط الشارع العام وإزالة العشوائيات المنتشرة، بالإضافة إلى القضاء على أوكار الفساد والظواهر السلبية”.

وبحسب المديرية، “شملت الحملة إغلاق العديد من الأنشطة المخالفة التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية ولا تستوفي الاشتراطات الصحية. كما تم تسيير دوريات لضبط المخالفات المرورية، حيث أسفرت الحملة عن حجز العديد من المركبات غير الملتزمة بالإجراءات القانونية، وضبط مركبات يقودها أطفال دون السن القانونية”.

وأكدت الغرفة الفرعية- الأبيار، “أن هذه العمليات ستستمر بوتيرة مكثفة لتحقيق جميع الأهداف المنشودة وضمان تطبيق القانون على الجميع”.

هذا “وتأتي هذه الجهود في إطار خطة مديرية أمن بنغازي الكبرى لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون بما يضمن سلامة وأمن المواطنين”.

الغرفة الفرعية – الأبيار تطلق حملة أمنية شاملة لضبط المخالفين والمطلوبين أطلقت الغرفة الفرعية – الأبيار التابعة لغرفة… تم النشر بواسطة ‏مُديرية أمن بنغـازي الكُـبـرى‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥