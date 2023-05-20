الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الرئاسيات

توجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن الناخبين بدأوا بالتصويت في دول عدة بينها ألمانيا وإسبانيا وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

وسيتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو الحالي في تركيا للاختيار بين المرشحين، و هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وفي الخارج، يمكن لنحو 3,4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وتستضيف ألمانيا وحدها أكبر جالية تركية في العالم تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 1,5 مليون منهم التصويت في الانتخابات التركية.