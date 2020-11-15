الأجنحة الليبية تبدأ بتسيير رحلاتها إلى تونس

أعلنت شركة الأجنحة الليبية للطيران، اليوم الأحد، عن بدء تسيير رحلاتها إلى تونس اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الشركة في بيان لها بدء حجز التذاكر الخاصة بها اليوم الأحد، مشيرةً إلى أن جدول الرحلات سيتم تحديده كذلك مساء اليوم لمعرفة توقيت الرحلات.

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس اعتباراً من يوم أمس السبت.

وقالت المصلحة في تعميم على المطارات الليبية، إن استئناف الرحلات جاء بناء على الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الصحي، التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعبئة استبيان خاص بالوافدين وتحليل كورونا قبل السفر بـ72 ساعة وتعهد كتابي بتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.