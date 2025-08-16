الأجهزة الأمنية ترفع مستوى الجاهزية لتأمين العملية الانتخابية

رفعت الأجهزة الأمنية مستوى استعدادها، لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تأمين العملية الانتخابية في مختلف المناطق، وضمان سيرها في أجواء يسودها الأمن والانضباط.

ففي السهل الغربي، عقد مدير مديرية الأمن اجتماعًا تحضيريًا مع الأجهزة المشاركة، لمناقشة تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع في مناطق الجميل والمنشية ورقدالين، حيث باشرت الدوريات الأمنية مهامها الميدانية لتأمين سلامة العملية منذ لحظة انطلاقها.

وفي العاصمة طرابلس، واصل رجال الأمن انتشارهم في الشوارع والميادين ومحيط مراكز الاقتراع ومواقع تجميع الصناديق، عبر الدوريات الراجلة والآلية ونقاط التمركز، في إطار الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية الأمن.

أما في مدينة زليتن، فقد جرت عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء 68 مركزًا انتخابيًا، تحت حماية دوريات مديرية الأمن وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن وصولها بأمان تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية صباح الغد.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاستعدادات تعكس حرصها على حماية الاستحقاق الوطني، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والمساهمة في إنجاح الانتخابات.