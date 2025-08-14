الأجهزة الأمنية تعقد اجتماعات تحضيرية لتأمين الانتخابات البلدية

عُقد صباح اليوم الخميس اجتماع دوري لمكونات مديرية أمن تاجوراء برئاسة مدير الأمن لواء محمد دخيل، بحضور مساعدي المدير للشؤون الأمنية والعامة، ورؤساء المكاتب والأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية.

وركز الاجتماع على الاستعدادات الجارية لتأمين الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس البلدي القره بوللي، من خلال تكليف دوريات أمنية مُعزَّزة وإعادة تنظيم نقاط الشرطة المستحدثة داخل نطاق المديرية، إلى جانب مناقشة مهام الأجهزة الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وفاعلية.

وفي السياق ذاته، عقد مدير أمن السهل الغربي اجتماعًا مماثلًا بمقر المديرية، حضره المساعدان للشؤون الأمنية والعامة، ورؤساء الأقسام، ورؤساء فروع جهاز الأمن الداخلي والتهديدات الأمنية، ومندوب الاستخبارات العسكرية برقدالين وعدد من الضباط، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين انتخابات بلديات الجميل والمنشية ورقدالين المقررة يوم السبت 16 أغسطس 2025.

وتركز الاجتماع على تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية وحشد كافة الإمكانات لضمان خروج العملية الانتخابية بأعلى مستويات الشفافية والأمان.