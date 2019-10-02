الأجهزة الأمنية تقمع المتظاهرين العراقيين بالرصاص الحي

كشفت وزارة الصحة العراقية عن مصرع شخص واحد خلال احتجاجات وسط العاصمة بغداد طالبت بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل، فيما قتل محتج آخر في مدينة الناصرية جنوب البلاد.

هذا وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية انطلاق تظاهرات احتجاجية، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن أعمال عنف رافقت المظاهرات، وأنها صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها.

كما دعت وزارة الداخلية في بيان نشرته خلية الإعلام الحكومي، المواطنين العراقيين إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكدةً استمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصاً منها على أمن وسلامة المتظاهرين.

وكشفت وزارة الصحة عن استمرار ملاكاتها الطبية في تقديم العلاج إلى الجرحى الذين استقبلتهم المؤسسات الصحية، حيث بلغ عدد الجرحى 200 مصاب، بينهم 40 من منتسبي الأجهزة الأمنية.

يُشار إلى أن العراقيون يُلقون باللوم على الساسة والمسؤولين في الفساد المستشري، الذي يحول دون تعافي البلاد الغنية من آثار الصراع الطائفي والحرب المدمرة على تنظيم داعش.