الأجهزة الأمنية تواصل تكثيف دورياتها ونقاط التفتيش في العاصمة

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، واصلت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة جهودها الميدانية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، وذلك من خلال تكثيف التمركزات الأمنية، وتسيير الدوريات الراجلة والآلية، بالإضافة إلى تفعيل نقاط التفتيش الأمنية في عدد من المحاور والتقاطعات الحيوية.

وتأتي هذه التحركات في سياق الإجراءات الأمنية الوقائية التي تتخذها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وفرض سلطة القانون بالتنسيق مع مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية العاملة في المدينة.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الخطة وفق جدولها الزمني، مشددة على أن الأمن مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهود لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الاستقرار العام.