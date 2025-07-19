الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة المشتركة في طرابلس

تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، بمشاركة واسعة من مختلف الوحدات والجهات الأمنية، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، من خلال انتشار أمني منظم واستجابة سريعة لمتطلبات السلامة العامة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الأمني، وضبط الأمن العام، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في مختلف مناطق طرابلس.