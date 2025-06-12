الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.

وتتضمن الخطة، التي تُنفّذ بدعم ومتابعة مباشرة من وزارة الداخلية، تسيير دوريات أمنية مشتركة، وتكثيف التمركزات الأمنية عند المفترقات والتقاطعات الحيوية، إلى جانب متابعة الوضع الأمني العام والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مظاهر إخلال بالأمن.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، استمرارها في دعم هذه الجهود، مشددة على التزامها الكامل بحماية المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار في العاصمة.