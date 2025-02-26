الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في الأصابعة لإخماد الحرائق وحماية المواطنين

تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفي ظل الأحداث التي تشهدها بلدية الأصابعة نتيجة الحرائق التي اندلعت في عدد من منازل المواطنين، وأسفرت عن أضرار مادية بالممتلكات، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع فرق هيئة السلامة الوطنية والجهات المختصة الأخرى، جهودها لإخماد النيران وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما باشرت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية عمليات التحقيق في الحادثة بهدف كشف ملابساتها وتحديد أسبابها الحقيقية، وتم تكليف مديرية أمن شرق الجبل بإعلان حالة الطوارئ وتقديم الدعم للمواطنين، مع التأكيد على أن الوضع تحت السيطرة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين، إلى “التعاون الكامل مع فرق الإطفاء والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، فإنها تؤكد متابعتها المستمرة للوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”.