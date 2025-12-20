تفكيك شبكة لـ«تهريب مخدرات» في طبرق

ضبط جهاز البحث الجنائي فرع أمساعد شخصًا مصري الجنسية بحوزته كمية من المواد البنية اللون يُشتبه بأنها مخدر الحشيش، إضافة إلى مقذوف ناري لمسدس عيار 9 ملم.

وجاءت العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والحد من انتشار المواد المخدرة، حيث تحركت وحدة التحري والقبض بعد ورود معلومات مصدرية تفيد بنشاط المشتبه به في الاتجار بالمواد المخدرة داخل المدينة، ورصدت تحركاته الميدانية وأعدت كمينًا محكمًا أسفر عن ضبطه.

وأجرت القوة الأمنية تفتيشًا احترازيًا للموقوف، وعثرت بحوزته على المواد المخدرة والمقذوف الناري، فيما أظهرت التحقيقات الأولية قيام المتهم بجلب المواد المخدرة وتقطيعها وبيعها داخل مدينة أمساعد.

وأحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار بها، مع استمرار الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.

في سياق متصل، ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 233 كيلوجرامًا خلال عملية أمنية منظمة في منطقة حي النصر.

وباشرت فرق الجهاز العملية بعد ورود معلومات عن نقل كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارة نوع تندرا متجهة إلى حي النصر، حيث أعدت الفرق الأمنية كمينًا محكمًا لضبط المتهم متلبسًا.

وحاول سائق السيارة الفرار عقب تنبهه لوجود الدوريات الأمنية، ما أدى إلى مطاردة في محيط المنطقة، وتمكن من إيقاف المركبة بالقرب من أحد المنازل والفرار سيرًا على الأقدام.

وأظهر تفتيش المركبة العثور على كمية المخدرات المضبوطة التي بلغت 233 كيلوجرامًا، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لتعقب المتهم الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.