الأجواء السعودية تُفتح للطائرات المتوجهة للإمارات من كل الدول

يصر مسؤولون أمريكيون، على أن إقامة علاقات طبيعية بين السعودية والكيان الصهيوني أمر حتمي بعد اتفاق الإمارات والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس.

وأعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، موافقتها على طلب إماراتي يتضمن السماح بعبور كافة الرحلات المتوجهة إلى الإمارات أجواء المملكة من كافة الدول.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله: “صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول”.