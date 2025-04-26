الأجواء المتقلبة.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد مناطق عدة أجواءً متقلبة تشمل تكاثر السحب وهطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية، مع توقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

في التفاصيل، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية “أن تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مساء اليوم على بعض مناطق جبل نفوسة”.

وبحسب الأرصاد “تكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء وقد تشمل بعض (المناطق الساحلية والدواخل) وقد تكون جيدة مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية عليه يرجى التنبه لذلك”.

وبحسب الأرصاد”تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء على اغلب مناطق الشمال، ومن المتوقع ان تستقر الاجواء نسبيا على معظم مناطق البلاد بداية من يوم الخميس”.