الأجواء «باردة» حتى منتصف «الأسبوع القادم» وأمطار بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى الأجواء باردة حتى منتصف الأسبوع القادم على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي، كما توقع أن تنشط الرياح على مناطق الجنوب الغربي مثيرة للأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بداية من يوم الغد”.

وبحسب نشرة المركز اليوميو، “ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم السبت، ودرجات الحرارة: تتراوح ما بين (16- 21)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد”، السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين(15- 20)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق (غدامس – الحمادة والمناطق المجاورة لها)، والرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين (24– 30)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد على اغلب المناطق”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على جالو والواحات، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين (22– 27)مْ”.