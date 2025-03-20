الأجواء باردة في الشرق.. ماذا عن المنطقة الغربية؟

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تكون الأجواء باردة نسبيا على مناطق شرق البلاد حيث درجات الحرارة خلال النهار تتراوح ما بين (14-21) مْ، بينما تكون معتدلة اليوم على مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب الشرقي ومرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الغربي، مع نشاط نسبي للرياح على أغلب مناطق الشمال مثيرة للأتربة أحياناً”.

وبحسب الأرصاد، “تتأثر أغلب المناطق الغربية بداية من يوم السبت بكتلة هوائية ساخنة تسبب ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المنطقة من (راس اجدير إلى القره بوللي والدواخل- مناطق الجبل الغربي- غدامس والحمادة)، حيث تصل درجات الحرارة منتصف الثلاثينات مع رياح جنوبية نشطة السرعة، وتشمل باقي المناطق الغربية يوم الأحد”.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع أن يقل تأثير الكتلة الساخنة بداية من يوم الاثنين على المنطقة الغربية”.