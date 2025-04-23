الأجواء باردة في الشمال وأمطار خفيفة بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تكون الأجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق شمال البلاد (خاصة أثناء الليل والصباح الباكر)”.

وبحسب الارصاد “تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24)مْ، مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية على الخليج- سهل بنغازي والجبل الأخضر”.

ووفق الأرصاد، “تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال يصحبها أحياناً أمطار خفيفة على الجبل الأخضر”.

وبحسب الارصاد، “هناك اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق الجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (28-33)مْ، مع نشاط للرياح على مناطق جنوب شرق البلاد قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال”.

هذا “وتمتع ليبيا بمناخ متنوع بسبب موقعها الجغرافي الممتد بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى، فالمناطق الساحلية الشمالية تتميز بمناخ البحر المتوسط، حيث تكون الشتاء معتدلًا وممطرًا والصيف حارًا وجافًا، أما المناطق الجنوبية، فهي ذات مناخ صحراوي جاف مع درجات حرارة مرتفعة جدًا خلال الصيف وقليل من الأمطار”.

وكانت “أثرت التغيرات الموسمية بشكل كبير على الطقس في ليبيا، حيث تشهد المناطق الشمالية أمطارًا خلال فصل الشتاء، بينما تكون الأجواء جافة في الجنوب طوال العام، والرياح مثل “القبلي” تلعب دورًا في رفع درجات الحرارة وإثارة الأتربة والرمال، خاصة في فصل الربيع”.