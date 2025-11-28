الأجواء باردة وأمطار رعدية بمناطق متفرقة والأرصاد تحذّر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 الوضع الجوي السائد والمتوقع على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأوضح المركز أن الأجواء ستكون باردة على المناطق الغربية للبلاد، خاصة الشمال الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى خلال النهار بين 12 و18 درجة مئوية، فيما تسجل انخفاضاً ملحوظاً آخر الليل وفي الصباح الباكر، خصوصاً على المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى أن السحب ستتكاثر تدريجياً مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والدواخل، وتكون الفرصة جيدة على مناطق تمتد من الزاوية إلى مصراتة، مروراً بجنوب طرابلس وترهونة ومسلاتة، مصحوبة أحياناً بخلايا رعدية قد تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وينتظر أن تنقشع السحب الممطرة تدريجياً مساء الغد.

كما أوضح المركز أن السحب ستتكاثر تدريجياً مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة يوم الغد على المناطق الممتدة من بنغازي إلى درنة، مصحوبة أحياناً بخلايا رعدية مشابهة قد تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وفيما يخص حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين خفيفة إلى نشطة بحسب المناطق، وتكون غربية فشمالية غربية نشطة أحياناً على بعض المناطق خاصة عند مرور الخلايا الرعدية.

أما درجات الحرارة في باقي المناطق، فهي كالتالي:

راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: 12-18 درجة مئوية، انخفاض ملحوظ آخر الليل والصباح الباكر.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: 17-23 درجة مئوية، تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: 16-20 درجة مئوية، السماء قليلة السحب أحياناً.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: 23-28 درجة مئوية، صافية إلى قليلة السحب، مع انخفاض متوقع يوم الغد.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى نظرة مستقبلية عامة للحالة الجوية، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الإثنين على مناطق الجنوب الغربي مع زخات متفرقة من المطر وخلايا رعدية أحياناً، تشمل يوم الثلاثاء مناطق الشمال مع تراجع في درجات الحرارة.

وأكد المركز أن النشرة الجوية تُحدّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في حالة الطقس، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث.

وزارة الموارد المائية تحذر المواطنين من أمطار غزيرة محتملة وتدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، المواطنين إلى توخي الحذر، استناداً إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية التي تشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار على عدة مناطق من البلاد خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الوزارة أن السحب ستتكاثر ابتداءً من مساء اليوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي، مع هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والدواخل، وقد تكون غزيرة على المناطق الممتدة من الزاوية إلى مصراتة مروراً بجنوب طرابلس وترهونة ومسلاتة، مع احتمال حدوث خلايا رعدية تؤدي إلى تجمعات مائية في المناطق المنخفضة.

كما تتوقع الوزارة تكاثر السحب تدريجياً مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي، مع تحسن واضح في فرص الأمطار يوم الغد على المناطق الممتدة من بنغازي إلى درنة، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بخلايا رعدية قد تتسبب في تجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وحثت الوزارة المواطنين على توخي الحذر في التنقل على الطرقات، خصوصاً في المناطق التي تتجمع فيها المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية لتجنب أي مخاطر محتملة.