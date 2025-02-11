الأجواء باردة والبلاد على موعد مع منخفض قادم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى الأجواء باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال مابين (13-18 )مْ ، ومابين ( 18-23 )مْ على مناطق الوسط والجنوب ، وتسجل إعتدال اليومين القادمين”.

ووفق الأرصاد، “تتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال (المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت– الجبل الأخضر وألساحل الشرقي ) مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبياً يوم الخميس على المناطق الغربية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار”.

وبحسب الأرصاد، “بدايةً من يوم الجمعة تتحول الرياح إلى شمالية غربية على مناطق الشمال الغربي مع إنخفاض في درجات الحرارة وتكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.