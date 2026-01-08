الأجواء باردة وفرصة لهطول أمطار متفرقة بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس 8 يناير 2026، أن البلاد ستشهد أجواءً باردة نسبياً على معظم مناطقها، مع رياح شمالية نشطة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 11 و18 درجة مئوية على أغلب المناطق.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: تكاثر للسحب صباح اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى بين 11 و17 مْ.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً من الجبل الأخضر إلى أمساعد يصحبها أحياناً خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة، ودرجات الحرارة القصوى بين 11 و18 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والرمال، ودرجات الحرارة القصوى بين 14 و19 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى بين 19 و23 مْ مع انخفاض متوقع غداً.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء دون تغير كبير حتى بداية الأسبوع القادم، مع استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي من البلاد.