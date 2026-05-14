الأجواء حارّة وتوقّعات بـ«هطول أمطار» بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس 14 مايو 2026 حالة من التقلبات الجوية تتباين بين مناطق الشمال والجنوب، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في مناطق أخرى.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تبقى معتدلة على مناطق الشمال، خاصة الساحلية منها، مع تذبذب بين الارتفاع والاعتدال خلال اليومين القادمين، على أن تشهد مناطق الشمال الغربي ارتفاعًا نسبيًا يوم غد، قبل أن تعاود الانخفاض يوم السبت، فيما تسجل مناطق الشمال الشرقي ارتفاعًا يوم السبت.

وأشار إلى أن مناطق الجنوب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، خاصة في الجنوب الغربي، حيث تتراوح القيم بين 43 و45 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية التي قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في عدد من المناطق.

كما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي في ساعات المساء، ويتخللها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق خلال أواخر هذه الليلة وبداية يوم الغد، مع استمرار تغيرات في اتجاه الرياح بين شمالية شرقية وجنوبية شرقية في مناطق متفرقة من البلاد.

وفي تفاصيل المناطق، أوضح المركز أن مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سحبًا متفرقة تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ورياحًا تتحول إلى جنوبية شرقية نشطة نسبيًا.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب على الجبل الأخضر مع رياح متغيرة الاتجاه، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، خاصة على مناطق الخليج.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة فتشهد أجواء صافية إلى سحب عالية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، قد تصل إلى 45 درجة مئوية، إلى جانب رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية إلى سحب عالية، مع تراجع طفيف في الحرارة يوم الغد، يعقبه ارتفاع يوم السبت.

وأشار المركز إلى أن أغلب مناطق الشمال ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد القادم، على أن يشمل ذلك أغلب مناطق الجنوب مع منتصف الأسبوع.