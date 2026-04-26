الأجواء ربيعية وارتفاع مرتقب بـ«درجات الحرارة» بمناطق الغرب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ليبيا تشهد أجواءً ربيعية معتدلة على أغلب المناطق، اليوم الأحد، مع تفاوت درجات الحرارة بين الساحل والمناطق الداخلية والجنوبية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تتراوح خلال النهار بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع نشاط نسبي للرياح، بينما تسجل ما بين 27 و35 درجة مئوية في مناطق الدواخل والجنوب.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاع بدءاً من يوم الاثنين، خاصة على مناطق غرب ليبيا، لا سيما الدواخل والجنوب الغربي، في حين يُتوقع أن تعود للاعتدال في المناطق الغربية مع منتصف الأسبوع، مقابل ارتفاع ملحوظ في مناطق الشمال الشرقي.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، بيّن المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع توقع تكاثر السحب يوم الاثنين على مرتفعات الجبل الغربي. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية، مع زيادة متوقعة خلال اليومين المقبلين، خاصة في الدواخل.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. وتسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 20 و24 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة، تنشط يوم الاثنين على غدامس وأوباري. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة الجوية تُحدَّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، مع اعتماد آخر تحديث كمصدر رسمي للمعلومات.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في الطقس ضمن الأجواء الربيعية المعتادة التي تشهدها ليبيا خلال هذه الفترة من العام، والتي غالباً ما تتسم بتقلبات تدريجية في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية.