الأجواء شبه خريفية وأمطار متفرقة في أغلب المناطق الشمالية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن أغلب المناطق الشمالية من البلاد تشهد أجواء شبه خريفية مع درجات حرارة قصوى أقل من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، تتخللها اليوم أمطار متفرقة ونشاط نسبي للرياح الشمالية.

وفي المقابل، تتأثر مناطق طبرق، جالو، مرادة، السرير، وتازربو اليوم بمنخفض جوي مصحوب برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار، مما أدى إلى هبوط في الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يتحرك هذا المنخفض الجوي آخر المساء، حيث تتحول الرياح إلى شمالية، مما يساهم في تحسن حالة الطقس في تلك المناطق.

ومن المتوقع أن يشهد طقس البلاد بشكل عام اعتدالاً واضحاً يبدأ من يوم غد، ليشمل كافة المناطق.

هذا وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات جوية متباينة بين المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، حيث تأثرت عدة مناطق بمنخفضات جوية متكررة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، خصوصاً في المناطق الشمالية التي شهدت أجواء شبه خريفية غير معتادة لهذا الوقت من العام.

كما تعرضت مناطق شرق ووسط وجنوب البلاد لرياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار، ما أثر سلباً على مستوى الرؤية الأفقية وحركة المرور في بعض المناطق.

ويأتي ذلك في سياق تقلبات مناخية موسمية تعكس تأثير التيارات الجوية المتغيرة في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، حيث تتناوب فترات الاستقرار الجوي مع نشاط منخفضات جوية تسبب تغيرات ملحوظة في الطقس.