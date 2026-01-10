الأجواء شتوية باردة وأمطار رعدية بمناطق لى شمال ليبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستظل شتوية وباردة على معظم مناطق ليبيا خلال اليومين القادمين، مع نشاط ملحوظ للرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الشمالي الغربي، وتحولها إلى غربية وجنوبية غربية نشطة على مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و23 درجة مئوية حسب المنطقة، فيما تتكاثر السحب تدريجيًا على شمال البلاد، خاصة الشمال الشرقي، مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر، مسببة جريان بعض الأودية المحلية.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

راس إجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم وغدًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل.

الحرارة: بين 14 و18 مْ.

الخليج – سهل بنغازي – امساعد – الجبل الأخضر:

السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر بدءًا من الغد، مع فرصة أمطار رعدية متفرقة، قد تكون جيدة أحيانًا على المرتفعات.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول إلى غربية وشمالية غربية.

الحرارة: بين 15 و21 مْ، مع تراجع ملحوظ يوم الاثنين على المرتفعات.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

الحرارة: بين 19 و23 مْ، ولا تتجاوز 15 مْ على غدامس والحمادة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء: قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة.

الحرارة: بين 20 و21 مْ.

وتوقع المركز أن تميل الأجواء للاستقرار بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع على معظم مناطق ليبيا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الشمالية.