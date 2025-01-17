الأجواء شتوية باردة والأرصاد تتوقع هطول امطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق شمال غرب البلاد مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء هذا اليوم ثم تعود للتكاثر مساء يوم الأحد يصحبها أمطار متفرقة”.

ففي مناطق، “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تكون هناك فرصة سقوط أمطار صباح اليوم على بعض المناطق، تقلم فاعلية السحب الممطرة وتنقشع مؤقتاً من مساء اليوم ثم تتكاثر مجدداً مساء يوم الأحد يصحبها أمطار متفرقة على بعض المناطق”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب”، وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا”.