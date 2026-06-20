الأجواء صيفية مستقرة.. الحرارة تلامس 41 درجة في الجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد، ابتداءً من السبت 20 يونيو 2026 وخلال اليومين القادمين، أجواءً صيفية معتدلة ومستقرة على معظم المناطق دون تغيرات جوهرية في الحالة الجوية العامة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى خلال النهار تتراوح ما بين 26 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، مع نشاط ملحوظ في الرياح الشمالية، خاصة على الساحل الشرقي، في حين تسجل درجات الحرارة ما بين 33 و41 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء المعتدلة يُتوقع أن تستمر على معظم المناطق، خصوصًا الشمالية، حتى ما بعد منتصف الأسبوع، مع بقاء الطقس مستقرًا بشكل عام.

وفي سياق متصل، أصدر المركز نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، والتي تتضمن تحذيرات من رياح “شرش” نشطة إلى قوية على ساحل الخليج، إضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وبحسب النشرة، فإن حالة السماء على الساحل الغربي من رأس أجدير إلى سرت ستكون صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، بينما يتحول اتجاه الرياح صباح الغد من “براني” إلى شرقي على أجزاء من الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

كما أشار المركز إلى أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر على الساحل الغربي، في حين يصل إلى 2.00 متر على بعض مناطق الساحل الشرقي، مع حالة بحر بين هادئ وخفيف الموج، وتميل إلى الاضطراب في مناطق الخليج.

أما درجات حرارة سطح البحر فتتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد عمومًا، يتراجع إلى متوسط في مناطق الخليج وبعض السواحل الشرقية نتيجة اضطراب البحر.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة وفق تطورات الحالة الجوية.