الأجواء صيفية معتدلة مع تكاثر للسحب الرعدية في الجنوب خلال الأيام المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الطقس ابتداءً من اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 وخلال اليومين القادمين، مشيراً إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة عالية خاصة على الساحل، ودرجات حرارة تتراوح بين 29 و36 مْ في النهار، بينما تسجل المناطق الجنوبية ارتفاعاً نسبياً لتصل إلى 36–42 مْ، مع توقع تراجع الحرارة بدءاً من الغد.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على أقصى جنوب البلاد، خصوصاً المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر ومناطق جنوب القطرون، مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة.

وبالتفصيل حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية، مع رياح شمالية شرقية معتدلة، ودرجات حرارة 30–35 مْ مع ارتفاع الرطوبة على الساحل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد: صافية إلى قليلة السحب، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً من درنة إلى أمساعد، ودرجات حرارة 29–33 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: قليلة السحب مع تكاثر الخلايا الرعدية على الحدود مع النيجر، رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة 39–41 مْ مع تراجع الحرارة بدءاً من الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: صافية إلى ظهور بعض السحب على أقصى المناطق الحدودية، رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة 36–42 مْ مع تراجع لاحق.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة على كافة مناطق البلاد خلال بداية الأسبوع القادم.