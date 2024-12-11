الأجواء مستقرة بأغلب المناطق وتميل للدفء خلال اليومين القادمين

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن “الأجواء تبقى على أغلب المناطق مستقرة نسبياً مع درجات حرارة معتدلة خلال النهار وتميل للدفء خلال اليومين القادمين”

وبحسب نشرة المركز اليومية،ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ وتميل للدفئ خلال اليومين القادمين”.

وفي مناطق، “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء:صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس، والرياح : متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 25) مْ وتميل للدفئ خلال اليومين القادمين”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20–23) مْ”.