خلال الأيام القادمة.. الأجواء معتدلة مع زخات مطرية على الجبل الأخضر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من الاثنين 15 سبتمبر 2025، مع زيادة في الرطوبة على المناطق الساحلية وفرصة سقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وفي مناطق رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ضباب صباحي في نالوت، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتتكاثر السحب على الجبل الأخضر مع زخات مطرية متفرقة وضباب ليلي وصباحي على المرتفعات الجبلية، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، ودرجات حرارة بين 28 و34 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة بين 34 و40 درجة مئوية، مع تراجع متوقع غدًا في مناطق غدامس والحمادة.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فالسماء صافية مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 35 و38 درجة مئوية.

ويتوقع المركز استمرار درجات الحرارة المعتدلة على كامل البلاد حتى نهاية الأسبوع، مع تكاثر السحب يومي الخميس والجمعة على مناطق الشمال الغربي.