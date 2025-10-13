الأجواء معتدلة على أغلب المناطق مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالشمال

تبقى الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 مْ على الشمال، وبين 28 و34 مْ على أغلب مناطق الوسط والجنوب، مع زيادة تدريجية على الشمال الغربي.

والسماء صافية ومشمسة في معظم الأوقات، مع تكاثر السحب من حين لآخر على شمال البلاد، واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الأربعاء على ترهونه وبني وليد.

الشمال (راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة):

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال أمطار يوم الأربعاء على ترهونه وبني وليد.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا مساءً.

درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 مْ، مع زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء تتكاثر فيها السحب أحيانًا مع احتمال أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 مْ.

الوسط والجنوب (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة):

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 مْ.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح مع ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.