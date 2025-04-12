الأجواء معتدلة والرياح قوية مصحوبة بالأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقى الأجواء معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد”.

وبحسب الأرصاد، “تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم غد الأحد، على مناطق الشمال الغربي، ويكون ملحوظ يوم الاثنين خاصة على الدواخل مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ويشمل منتصف الأسبوع مناطق الخليج وسهل بنغازي”.

ووغق الأرصاد، “من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للإعتدال على مناطق الشمال الغربي من يوم الثلاثاء مع تحول الرياح إلى شمالية غربية”.

وبحسب الأرصاد، “ففي مناطق راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية نشطة نسبيا على مناطق الخليج”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30– 34)مْ وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على غدامس والحمادة”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة،الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.