الأحزاب الليبية تدعو لإيجاد حكومة موحدة تُشرف على الانتخابات القادمة

دعا تجمع الأحزاب الليبية إلى ضرورة العمل على إيجاد حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات القادمة، وتمهد المناخ المناسب لها.

وحذّر التجمع في بيان له من خطورة الإقدام على هذه المغامرة في ظل الانقسام الحالي، مؤكدين تمسكهم بأن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بخلاف ما يروج له البعض.

وطالب التجمع مجلسي النواب والدولة بإنجاز القاعدة الدستورية، وتجاوز أي خلافات بينهما، مشددا على ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في أي تسوية، باعتبارها أساس العملية الديمقراطية.

ودعا التجمع البعثة الأممية للدعم في ليبيا إللى مراعاة ذلك، مؤكدا حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وحق القوى السياسية في أن تكون حاضرة.

وحثّ التجمع المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الليبي في تجاوز أزمته دون تدخل مباشر أو وصاية، مشيرا إلى أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة وبكل المنظمات العربية والإفريقية والدولية، داعيا إلى احترام الإرادة الليبية، وعدم فرض أي حلول خارجية.