الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة مصحوبة بالسحب الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الممتدة من سرت إلى أقصى الشمال الشرقي”.

وبحسب نشرة الأرصاد، “من المتوقع ان تكون غزيرة أحيانا هذا اليوم على المناطق الممتدة من طبرق إلى أمساعد وجنوبهم يتخللها خلايا من السحب الرعدية”.

ووفق الأرصاد، ففي “راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء تكون صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على سرت والمناطق المجاورة لها مع سقوط أمطار متفرقة اليوم”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، يتوقع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون غزيرة أحيانا هذا اليوم على المناطق الممتدة من طبرق إلى أمساعد وجنوبهم يتخللها خلايا من السحب الرعدية”.

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وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء تكون صافية إلى قليلة السحب تتكاثرا حيانا اليوم على بعض المناطق”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على الواحات والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على الواحات”.