الأحوال الجوية.. أمطار متفرقة على الشمال الغربي والجنوب الغربي

تستمر الأجواء المعتدلة نسبيًا اليوم على معظم مناطق ليبيا، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة خلال الليلة المقبلة ويوم الغد، خاصة في بعض المناطق الحدودية مع الجزائر مثل غدامس والحمادة، إضافة إلى مناطق الشمال الغربي.

المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية:

منطقة رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، وجبل نفوسة:

حالة السماء: تكاثر السحب بدءًا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الليلة ويوم غد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط أحيانًا في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18-24) درجة مئوية، مع توقعات بتراجع طفيف يوم الغد.

الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تكاثر السحب من وقت لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة من الجبل الأخضر حتى أمساعد. من المتوقع أيضًا ظهور ضباب في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه بين شمالية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (16-20) درجة مئوية.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة نهار اليوم في غات وما حولها. الفرصة ستكون أفضل لسقوط الأمطار الليلة وصباح الغد في مناطق الحمادة وغدامس.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-23) درجة مئوية.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة:

حالة السماء: قليلة السحب مع تكاثر السحب أحيانًا.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-22) درجة مئوية.

من المتوقع أن تتكاثر السحب مجددًا يوم الخميس على مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة. وابتداءً من مساء الخميس ويوم الجمعة، من المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل مناطق الشمال الغربي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.