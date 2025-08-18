الأحوال الجوية.. ارتفاع الرطوبة وفرص أمطار خفيفة على الساحل والجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة القادمة على مناطق الشمال الغربي خاصة الدواخل، ابتداءً من اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مثل مزدة، مع احتمال ظهور خلايا رعدية. الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، مع ارتفاع الرطوبة على الساحل، وتراجع طفيف يوم الثلاثاء قبل العودة للارتفاع الأربعاء خاصة في الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة الساحلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساءً على غات مع خلايا رعدية محتملة. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساءً ناحية غات وماجاورها مع خلايا رعدية محتملة. الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وغربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

ومن المتوقع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي نهاية الأسبوع.