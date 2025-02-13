الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.. أمطار جيّدة على مناطق الشمال

تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً اليوم على اغلب مناطق البلاد وتسجل تراجع من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على مناطق الخليج وسهل بنغازي يوم الغد.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة شرق طرابلس، والرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار،تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 22)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب المناطق”.

وفي مناطق “الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجياً من مساء يوم السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 22)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية على مناطق الجفرة، والرياح : جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 26)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على الجغبوب، والرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18– 21)مْ وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي اليومين القادمين على اغلب المناطق”.

وزفق الأرصاد، “من المتوقع فرصة لسقوط أمطار جيدة يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي قد تكون غزيرة أحياناً على الجبل الأخضر، مع تراجع في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال”.