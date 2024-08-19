الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتأثر مناطق الشمال الشرقى بكتلة هوائية ساخنة تسبب ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على المناطق الممتدة من الخليج الى الجبل الاخضر حيث تتراوح الحرارة نهاراً مابين (35-42)مْ ثم تتراجع على هذه المناطق يوم الغد بفعل تغير الرياح الى شمالية غربية وترتفع على المناطق من درنة الى امساعد لتتراجع اخر المساء مع رطوبة عالية نسبياًعلى المناطق الساحلية”.

وبحسب بيان الأرصاد، “تشهد مناطق الشمال الغربى اعتدال نسبى فى درجات الحرارة مع رطوبة عالية خاصة على الساحل،وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة على غدامس، وتنشط الرياح الشمالية اخر مساء يوم الغد الثلاثاء على اغلب مناطق الساحل، ومن المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدال بداية من يوم الأربعاء على مناطق الشمال”.

#المــركز_الوطني_للأرصــاد_الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤