الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين

يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال.

وبحسب النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-30)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء على أغلب المناطق”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازي، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-33)مْ، وتسجل تراجع من مساء اليوم على أغلب المناطق”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، “السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناً على غات، ,الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–39) مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–37)مْ “.