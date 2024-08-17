الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب الغربي وفرصة سقوط أمطار جيدة، بينما يبقى الطقس دون تغيير على باقي المناطق”.

وأضاف المركز: “تبقى السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة خاصة المناطق الحدودية القريبة مع تشاد- النيجر والجزائر (جبال تيبستي – القطرون وجنوبها-غات- مرزق-اوباري) و تمتد اليوم لتشمل بعض مناطق الجفرة وقد تكون جيدة على بعض المناطق مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر”.

وقال: “لا تغير يذكر في حالة الطقس على مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (31-36)مْ مع رطوبة نسبية عالية، وتكون مرتفعة نسبياً على معظم مناطق الدواخل حيث تتراوح مابين (37-41)مْ”.

وفي البيان المفصل، ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31–36)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين (37–41)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين(31-35)مْ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء: تتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر على (المناطق الحدودية- مرزق- القطرون-اوباري وغات- الشاطئ وسبها -الجفرة) مع سقوط أمطار جيدة على بعض هذه المناطق مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37–42)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي اليومين القادمين.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء: صافية إلى قليلة السحب على جالو، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39–41)م.

الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بإذن الله تعالى. #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية #مكتب_الاعلام تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤