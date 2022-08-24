الأحوال المدنية تنفي اختراق منظومة السجل المدني

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، الأنباء المتداولة بشأن اختراق منظومة السجل المدني في ليبيا واصفا إياها بالإشاعات.

ونقلت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن الثمن تأكيده، أن كل البيانات محفوظة وفق معايير سلامة البيانات.

وتداول نشطاء على موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء، معلومات تفيد بأن قاعدة بيانات الرقم الوطني معروضة للبيع في منتدى “breached” مقابل (25) ألف دولار، تتضمن الاسم وتاريخ ومكان الميلاد والرقم الوطني.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليومين الماضيين، عن اكتشاف (63 ألفاً و986) رقماً وطنياً مزوراً، موضحاً أن هذه الأرقام لا أساس لها وغير موجودة في منظومة السجل المدني.