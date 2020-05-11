«الأخلاقيات البيولوجية» تُوافق على استخدام البلازما في علاج حالات كورونا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات الطبية وافقت على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وأوضح المركز أن الموافقة جاءت عقب تقديم مقترح من قِبل اللجنة العلمية الاستشارية المُشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافيين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج مع التأكد من خلو البلازما المستخدمة من أي أمراض معدية أخرى.

يُشار إلى أن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا مثبت علمياً في علاج حالات كورونا عالمياً حيث أثبتت نجاحها في علاج المصابين في أكثر من دولة.

هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.